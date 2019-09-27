زلزال إسطنبول.. إمام أوغلو يرد على أردوغان

قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إن العاصمة التركية تفتقر إلى نقاط التجمع الآمنة المخصصة للكوارث، نافيا بذلك تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تحدث خلالها عن وجود عشرات الآلاف من هذه المناطق.

ونقل موقع ديكين الإخباري التركي عن إمام أوغلو قوله ردا على ذلك "أتمنى أن أقول ذلك أيضا، لكن للأسف هذا غير صحيح".

وأضاف "للأسف هناك عدد أقل بكثير من نقاط التجمع في المدينة الآن، في بعض المناطق لا يوجد شيء تقريبا"، وتابع: "لا نحتاج حتى إلى قول هذا، يمكن للناس رؤية ذلك بأنفسهم".

وتعرضت إسطنبول الخميس لزلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر أدى لإصابة ثمانية اشخاص وتضرر بعض المباني.

وأعلنت السلطات المحلية أنه جرى إخلاء مكاتب ومدارس بشكل فوري، وجرى إغلاق بعضها لبقية النهار.

وتقع اسطنبول قرب فالق زلزالي كبير ويحذر الخبراء منذ سنوات من "زلزال كبير" قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.

ولا يزال زلزال وقع في إزميت، على بعد 100 كلم شرق اسطنبول، في 17 أغسطس 1999، حاضرا في ذاكرة الاتراك، إذ أدت الكارثة إلى مقتل 17400 شخص.