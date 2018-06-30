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زلزال بقوة 6.1 يضرب المكسيك

مخلفات زلزال سابق في المكسيك

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة الساحل الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ ليل الجمعة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 88 كيلومترا من منطقة سيهواتلان بولاية جاليسكو.


وقال لويس فيليبي بوينتي مدير وكالة الحماية المدنية بالمكسيك في تغريدة إن السلطات لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار​

وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي قتل 248 شخصا في مكسيكو سيتي بعد تعرضها لزلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر.

والنشاط الزلزالي شائع في المكسيك بسبب وقوعها في منطقة براكين نشطة تعرف بـ "حزام النار".

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