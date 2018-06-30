زلزال بقوة 6.1 يضرب المكسيك

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة الساحل الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ ليل الجمعة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 88 كيلومترا من منطقة سيهواتلان بولاية جاليسكو.



وقال لويس فيليبي بوينتي مدير وكالة الحماية المدنية بالمكسيك في تغريدة إن السلطات لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار​

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que no se registraron daños por el sismo de 5.9 grados registrado esta noche en Jalisco. https://t.co/F2ddgBUQSS pic.twitter.com/E53GQQi2Cn — FOROtv (@Foro_TV) June 30, 2018

وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي قتل 248 شخصا في مكسيكو سيتي بعد تعرضها لزلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر.

والنشاط الزلزالي شائع في المكسيك بسبب وقوعها في منطقة براكين نشطة تعرف بـ "حزام النار".