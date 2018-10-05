زلزال وتسونامي إندونيسيا.. أكثر من ألف شخص ما زالوا مفقودين

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا الجمعة أن أكثر من 1000 شخص ربما ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسبوع على كارثة الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين أوديا بحياة أكثر من 1500 شخص.

وقال المتحدث باسم وكالة الإغاثة يوسف لطيف لوكالة الصحافة الفرنسية: "نقدّر بأن أكثر من 1000 منزل طمرت، ولذا ربما أكثر من ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين" في إشارة إلى مجمع سكني في بالاروا سوي بالأرض في أعقاب الزلزال.

وأضاف "لكننا ما زلنا غير متأكدين نظرا لاحتمال أن يكون بعض الأشخاص تمكنوا من الخروج منه".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة بينهم آلاف الأطفال.

ويعرقل جهود الإنقاذ عدم توفر المعدات الثقيلة وانقطاع طرق النقل وحجم الدمار وامتناع الحكومة الإندونيسية عن قبول مساعدة أجنبية.

ويقود الجيش الإندونيسي جهود الإنقاذ لكن بعد موافقة مترددة من الرئيس جوكو ويدودو نشرت منظمات غير حكومية فرقا على الأرض في بالو.