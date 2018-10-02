زلزال وتسونامي إندونيسيا.. 1234 قتيلا

أعلنت السلطات الإندونيسية الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا كارثة الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي إلى 1234 قتيلا، بينما كانت الحصيلة السابقة تبلغ 844 قتيلا.

وأطلقت الشرطة عيارات تحذيرية والغاز المسيل للدموع للتصدي لمحاولات الأهالي نهب المتاجر في بالو المدينة الساحلية التي اجتاحتها أمواج التسونامي عقب زلزال بلغت شدته 7.5 درجات.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة بينهم آلاف الأطفال.

ويعرقل جهود الإنقاذ عدم توفر المعدات الثقيلة وانقطاع طرق النقل وحجم الدمار وامتناع الحكومة الإندونيسية عن قبول مساعدة أجنبية.

ويقود الجيش الإندونيسي جهود الإنقاذ لكن بعد موافقة مترددة من الرئيس جوكو ويدودو نشرت منظمات غير حكومية فرقا على الأرض في بالو.