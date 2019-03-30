زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات اليونان السبت وشعر به سكان العاصمة أثينا فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أنه لم يتسبب في أضرار، وفق ما أعلن المرصد الوطني اليوناني.

ووقع الزلزال على عمق 14 كلم وحدد مركزه في خليج كورينثيا على بعد نحو 200 كلم شمال غربي العاصمة، بحسب المصدر ذاته.

وقال رئيس وكالة الحماية من الزلازل افتيميوس لاكاس لقناة اي ار تي إن "الوضع تحت السيطرة ونحن نراقبه. هناك الكثير من التصدعات في منطقة خليج كورينثيا".

وتقع اليونان فوق جيوب جيولوجية كبرى وتشهد الكثير من الهزات الأرضية التي غالبا ما لا توقع ضحايا.

وفي تموز/يوليو 2017 خلف زلزال بقوة 6.7 درجات في جزيرة خوس ببحر ايجه، قتيلين اثنين وأضرارا كبيرة.

ولقي 143 شخصا حتفهم في زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب أثينا وضواحيها في 1999.