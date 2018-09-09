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زلزال يضرب جنوب السعودية

موجات زلزالية على جهاز السيزموغراف

أعلنت السعودية الأحد أن زلزالا بقوة أربع درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة جنوب مدينة ظهران الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت الهزة في الساعة 7:29 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الهيئة طارق أباالخيل قوله إن الهزة "تقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كيلومترا".

وأضاف المسؤول أن بعض سكان المدن القريبة شعروا بالهزة لكنها لم تسفر عن أضرار أو إصابات في جنوب المملكة.

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