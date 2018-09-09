زلزال يضرب جنوب السعودية

أعلنت السعودية الأحد أن زلزالا بقوة أربع درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة جنوب مدينة ظهران الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت الهزة في الساعة 7:29 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

سجلت محطات الرصد بـ #هيئة_المساحة_الجيولوجية_السعودية هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب مدينة #ظهران_الجنوب بمسافة 70 كيلو متراً.https://t.co/irn5mo3Svh#واس — واس (@spagov) September 9, 2018

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الهيئة طارق أباالخيل قوله إن الهزة "تقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كيلومترا".

وأضاف المسؤول أن بعض سكان المدن القريبة شعروا بالهزة لكنها لم تسفر عن أضرار أو إصابات في جنوب المملكة.