زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب فنزويلا

ضرب زلزال شديد تتراوح قوته بين 6.3 و7.3 درجات فنزويلا بعد ظهر الثلاثاء مثيرا الذعر بين السكان من دون أن ترد تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار.

وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجات بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي و6.3 درجات بحسب معهد الزلازل الفنزويلي.

وحدد مركز الزلزال على عمق 123 كلم على مقربة من سواحل ولاية سوكري، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي.

وعلى الإثر أعلن المركز الأميركي أنه "لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال".

وتسبّب الزلزال الذي استمر لثوان معدودة بحالة ذعر في كراكاس، وخاصة بين سكان الأبنية المرتفعة التي تم إخلاء العديد منها خوفا من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات.

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وأظهرت صور مبنى في العاصمة يبدو قسمه الأسفل منحنيا بعض الشيء بعد الزلزال ونشر مواطنون صور شقوق في الجدران أو أجزاء منها منهارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة"، لكن "حتى الآن، لا توجد تقرير عن وقوع ضحايا".

والمرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه القوة فنزويلا كانت في عام 1997، عندما قتل 73 شخصا في زلزال قوته سبع درجات في ولاية سوكري. وقبل 30 عاما قتل 200 شخص جراء زلزال بقوة 6.7 درجات في كراكاس.