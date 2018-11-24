زوارق الموت.. انتشال 15 جثة

كشف مصدر عسكري أن البحرية المغربية انتشلت 15 جثة و 53 مهاجرا إفريقيا كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإسبانية على متن زورق متهالك.

وأوضح المصدر أن خفر السواحل في البحرية عثروا على "15 جثة" على متن زورق "كان على وشك الغرق في البحر بعدما توقف محركه عن العمل منذ أربعة أيام" قبالة مدينة الناظور في شمال غرب المغرب.

وأضاف أنه تم إنقاد "53 ناجيا" بينهم ثماني نساء نقلوا جميعا إلى مرفأ الناظور، موضحا أن جميع ركاب الزورق من دول إفريقيا ما وراء الصحراء.

وكانت البحرية المغربية أعلنت الجمعة أنها أنقذت الخميس 289 مهاجرا غالبيتهم من دول ما وراء الصحراء الكبرى في إفرقيا قبالة الناظور أيضا.

ووصل إلى إسبانيا 50 ألف مهاجر ولاجئ بحسب معلومات وزارة الداخلية الإسبانية منذ مطلع العام الحالي.