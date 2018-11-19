زوجة رائف بدوي للحرة: أناشد بن سلمان إطلاق سراحه

ناشدت إنصاف حيدر زوجة الناشط السعودي المعتقل رائف بدوي الأمير محمد بن سلمان إطلاق سراح زوجها المعتقل منذ أكثر من ست سنوات في السعودية.

وقالت حيدر في مقابلة مع قناة "الحرة" إنها وأولادها محرومون من رائف منذ سنوات بلا سبب فقط لمجرد أنه ناشط عبر عن رأيه بكل سلمية".

وتابعت حيدر أن التغييرات التي جرت مؤخرا في السعودية أعطتها المزيد من الأمل في أن يتم اطلاق سراح رائف.

وأشارت إلى أن زوجها كان يطالب بالسماح للمرأة بالقيادة وفتح دور السينما والحد من سلطة رجال الدين وكلها أمور حصلت الآن في السعودية.

وفي ما يتعلق بحالة رائف في السجن قالت إنصاف حيدر "زوجي يعاني من حالة نفسية سيئة، نتواصل معه عبر هاتف السجن مرة أو مرتين في الأسبوع، هو لا يتكلم عن وضعه هناك، لكن حالته سيئة لأنه بعيد عن أولاده وعائلته".

وكانت مفوضة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية نادين ماينزا أعلنت منتصف الشهر الجاري تبنيها قضية المدون السعودي رائف بدوي المعتقل في المملكة منذ عام 2012 بتهمة التجديف، وقالت إنها ستسعى إلى إفراج سلطات المملكة عنه.

وحكم على بدوي وهو مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون" في عام 2014 بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة.

وحصل المدون السعودي في عام 2015 على جائزة ساخاروف المرموقة لحرية الفكر، ومُنحت زوجته إنصاف حيدر حق اللجوء في كندا حيث تقيم مع أبنائهما الثلاثة.