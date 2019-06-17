زوجة كارلوس غصن تناشد ترامب

وجهت كارول غصن نداء إلى الرئيس دونالد ترامب للتدخل لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بهدف ضمان "محاكمة عادلة" لزوجها الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان المتهم باختلاس أموال.

وأوضحت غصن الموجودة في نيويورك في مقابلة أجرتها معها قناة "بي بي سي" بثّت الاثنين أن "قادة العالم يلتقون في قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر الجاري، أريد أن يتحدث الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء آبي بشأن الشروط العادلة، شروط المحاكمة العادلة".

وكان غصن اعتقل في طوكيو في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ووجه إليه القضاء الياباني تهما عدة بينها إخفاء مداخيل وسوء استغلال الثقة.

ويؤكد غصن براءته من هذه التهم واتهم مرارا شركة نيسان بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه.