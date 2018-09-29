فيديو.. 'زوربا' يحاصر اليونان

علقت السلطات اليونانية الرحلات البحرية ودعي السكان إلى التزام الحذر إثر هبوب إعصار متوسطي على اليونان السبت. ويتوقع أن يصل الإعصار إلى أثينا في وقت لاحق من النهار. وأطلقت وسائل الإعلام تسمية "زوربا" على هذا الاعصار الذي وصل ظهر السبت إلى جنوب غرب اليونان وخصوصا إلى جزيرة سيتيري وبلدة كالاماتا في شبه جزيرة البيلوبونيز. ويتوقع أن يواصل الإعصار طريقه باتجاه الشرق خلال النهار، ليصل إلى أثينا ومنطقتها وأرخبيل السيكلاد.

وشهدت العديد من المناطق انقطاعا للتيار الكهربائي، كما خفت الحركة على الطرقات في المناطق التي ضربها الإعصار، في حين أوقعت الرياح أضرارا في منشآت الشواطئ والمباني القريبة من البحر. لكن الإعصار لم يوقع أضرارا كبيرة بعيد الظهر، وتوقعت هيئة الأرصاد تراجع قوة "زوربا" لتصل سرعة الرياح إلى 100 كلم في الساعة. وأفاد الأمين العام للحماية المدنية يانيس تافيليس بأنه تم إعلان "حالة طوارئ" في المناطق المعنية "لضمان الاستعداد الأقصى لأجهزة الدولة". وتم تعليق كافة الرحلات البحرية بين الجزر اليونانية نهار السبت، على غرار ما حدث الأربعاء والخميس أثناء موجة أحوال جوية سيئة أولى.