تخطط فيسبوك لاتخاذ نقلة نوعية في مجال الرسائل المشفرة، أعلن عنها المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ في تدوينة مطولة نشرها الأربعاء.

وقال زوكربيرغ إن فيسبوك تخطط لطرح خدمة تشفير الرسائل في جميع منصاتها، وستمكن المستخدمين من جعل المحادثات الخاصة قابلة للمسح تلقائياً.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً على التحول الجذري في الموقع الذي تلقى منصاته رواجاً واسعاً بمحتواها المفتوح للجميع، ويتم استغلالها بقوة من قبل المعلنين.

وأشار زوكربيرغ إلى تصاعد أعداد المستخدمين الذين يفضلون التواصل ضمن مجموعات صغيرة، أو فرداً لفرد، أكثر من عرض ما يفكرون به بشكل علني أمام الجميع.

وقال إن فيسبوك ستصدر منتجات تتماشى والأذواق المتغيرة، دون إهمال فيسبوك وإنستغرام، مشير إلى "زخم" تكتسبه "المنصات المتمحورة حول التواصل الحميمي والخاص"، مقابل تلك "الأكثر عمومية وانفتاحاً".

وأقر في تدوينة أن العديد من المستخدمين سينظرون إلى النقلة التي يقدم عليها الموقع بارتياب، وذلك للعثرات التي وقع فيها في مجال الخصوصية.

وأضاف "أتفهم أن العديد لا يعتقدون باستطاعة فيسبوك أو حتى سيرغبون بإنشاء هذا النوع من المنصات التي تركز على الخصوصية، لأننا بصراحة لا نتمتع بسمعة جيدة بشأن تقديم خدمات تحمي الخصوصية.. إلا أننا أظهرنا بشكل متكرر قدرتنا على التطور وتقديم خدمات يريدها الناس حقاً، بما فيها الرسائل الخاصة والستوريز".