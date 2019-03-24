'زويروفوبيا'.. تطبيق لعلاج رهاب المرتفعات

تشير دراسة هولندية إلى أن من يعانون من رهاب المرتفعات ربما يتمكنون من التغلب على خوفهم باستخدام تطبيق للواقع الافتراضي ونظارات من الكرتون لا تكلف الكثير على هواتفهم المحمولة.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية (جاما للطب النفسي) إن المتطوعين الذين شاركوا في الدراسة استخدموا تطبيقا للعلاج المعرفي السلوكي وتحسنت حالتهم بما يقارن مع ما يحققه المرضى عادة مع معالج نفسي.

وقالت تارا دونكر، وهي أستاذ مساعد وطبيبة نفسية متخصصة في العلاج المعرفي السلوكي، إن الدراسة تظهر "أن رهاب المرتفعات يمكن معالجته بفاعلية دون اللجوء لطبيب من خلال العلاج الذي نقدمه عبر تطبيق على الهاتف الذكي يسمى (زيروفوبيا) إضافة إلى نظارات واقع افتراضي بسيطة لا تكلف سوى عشرة دولارات".

وتابعت قائلة "هذا يعني أن هناك وسيلة لعلاج فعال لأنواع معينة من الرهاب بتكلفة لا تذكر مقارنة بجلسات العلاج وجها لوجه أو العلاج بالتعرض لتقنيات متطورة باهظة من الواقع الافتراضي".

والتطبيق الذي يشبه لعبة يأخذ مستخدميه لمواجهة سلسلة من التحديات التي تكون مرعبة لشخص يعاني من رهاب المرتفعات مثل إصلاح مصباح بالوقوف على سلم أو في شرفة مرتفعة وإنقاذ قطط من على جسور مرتفعة للمشاة.

ولاختبار فاعلية التطبيق دعا الباحثون 193 متطوعا من البالغين الذين يعانون من رهاب المرتفعات ووزعوهم بين مجموعتين عشوائيا إحداهما استخدمت العلاج بالواقع الافتراضي والأخرى لم تستخدم هذا العلاج ولا غيره.

وملأ المشاركون استمارة استبيان لتقييم أعراض الرهاب لديهم في بداية الدراسة وبعد ثلاثة أشهر.

وبناء على الإجابات في تلك الاستمارات خلصت دونكر وزملاؤها إلى أن المتطوعين الذين استخدموا التطبيق تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ.