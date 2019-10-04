"زيادة الطلب" على شراء آيفون 11.. هل نجحت خطة آبل؟

ذكر موقع "نيكي آسيان ريفيو" المعني بأخبار الاقتصاد الجمعة أن شركة آبل طلبت من الموردين زيادة إنتاجها من هواتف آيفون 11 بمقدار ثمانية مليون وحدة أو ما يعادل 10 في المئة، بفضل زيادة "غير متوقعة" على شراء الهاتف.

وقالت مصادر للموقع إن الزيادة الأخيرة في طلبات آيفون تتركز على أرخص نموذج من "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" بينما ستقلص الطلبات على نموذج "آيفون 11 برو ماكس" الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا.

وقال الموقع إن هذه الزيادة في الطلب تؤكد صحة استراتيجية الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك المتمثلة في إغراء المستهلكين المعنين بضبط ميزانيتهم بنماذج أرخص في ظل "اقتصاد عالمي يضعف".

وقال "نيكي آسيان ريفيو" إن زيادة الطلب بين سبعة ملايين وثمانية ملايين وحدة يعادل إجمالي شحنات هواتف غوغل هذا العام.

وبعد صدور هذا التقرير، ارتفعت أسهم الشركات المصنعة للمكونات التي تتعامل معها آبل في هونغ كونغ واليابان، بحسب التقرير.

وكشفت شركة آبل الشهر الماضي عن آخر إصدار لهاتفها آيفون الشهير "آيفون 11" والنسخ الأكثر تطورا منه وهي "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".

وتعرض شركة آبل هاتفها الجديد آيفون 11بـ700 دولار، وهو ما يمثل تخفيضا بنحو 50 دولارا في السعر مقارنة بجهاز "آيفون أكس آر".