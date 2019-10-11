"زيادة طفيفة" في نسبة المؤيدين لمساءلة ترامب

كشف استطلاع للرأي جديد أن نسبة الأميركيين الذين يؤيدون مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف عزله ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالأيام الماضية.

وخلص مسح قامت به الإذاعة العامة الأميركية إلى أن 52 في المئة من الأميركيين يدعمون فكرة التحقيق مع ترامب، بينما عارض الفكرة 46 في المئة.

ولفتت الإذاعة العامة الأميركية إلى هذا الارتفاع الطفيف لنسبة المؤيدين للتحقيق، إذ أنه قبل أسبوعين لم تكن تتعد 49 في المئة وهو "ارتفاع لافت"، بحسب الإذاعة.

وبالنسبة لمسألة ما إذا كان ينبغي عزل ترامب أو إقالته من منصبه، فإن آراء الأميركيين انقسمت، فيما تقاربت نسب التأييد والرفض.

وفي حين أن دعم الأميركيين يتزايد للتحقيق بهدف إقالة رئيسهم فإن أغلبية ضئيلة (51 في المئة) تعتقد أن فكرة التحقيق "مسألة خطيرة للغاية".

وبفارق يتراوح بين 58 و37 في المئة، يعتقد الأميركيون أن مستقبل ترامب يجب أن يتقرر عن طريق صندوق الاقتراع بدلا من الإقالة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 3 و8 أكتوبر، فيما أجري الاستطلاع السابق مباشرة بعد أن أصدر البيت الأبيض نص المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

موقع الإذاعة العامة الأميركية، لفت أيضا إلى أنه "بالرغم من عدم وجود حماس لافت للمساءلة، إلا أنه من الواضح أن الأميركيين لا يوافقون على سلوك ترامب، ويشعرون بالتشاؤم بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد".

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني.

وخلال المكالمة، طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق بشأن هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وكان هانتر بايدن عضوا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

ودفعت الشكوى الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.