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بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب

بدأ البابا فرنسيس السبت زيارة إلى المغرب تستغرق يومين تتمحور فعالياتها حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين. وكان الملك محمد السادس وشقيقه مولاي رشيد وولي العهد مولاي الحسن في مقدمة مستقبلي البابا في مطار الرباط سلا.
العاهل المغربي والبابا في القصر الملكي في الرباط
1 العاهل المغربي والبابا في القصر الملكي في الرباط
البابا فرنسيس والملك محمد السادس خلال توقيعهما وثيقة مشتركة
2 البابا فرنسيس والملك محمد السادس خلال توقيعهما وثيقة مشتركة
العاهل المغربي والبابا فرنسيس في ساحة مسجد حسان التاريخي
3 العاهل المغربي والبابا فرنسيس في ساحة مسجد حسان التاريخي
تزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا وشددت الإجراءات الأمنية
4 تزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا وشددت الإجراءات الأمنية

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