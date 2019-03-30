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بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب
30 مارس، 2019
بدأ البابا فرنسيس السبت زيارة إلى المغرب تستغرق يومين تتمحور فعالياتها حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين. وكان الملك محمد السادس وشقيقه مولاي رشيد وولي العهد مولاي الحسن في مقدمة مستقبلي البابا في مطار الرباط سلا.
1
العاهل المغربي والبابا في القصر الملكي في الرباط
2
البابا فرنسيس والملك محمد السادس خلال توقيعهما وثيقة مشتركة
3
العاهل المغربي والبابا فرنسيس في ساحة مسجد حسان التاريخي
4
تزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا وشددت الإجراءات الأمنية
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بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب
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