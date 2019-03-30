بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب

بدأ البابا فرنسيس السبت زيارة إلى المغرب تستغرق يومين تتمحور فعالياتها حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين. وكان الملك محمد السادس وشقيقه مولاي رشيد وولي العهد مولاي الحسن في مقدمة مستقبلي البابا في مطار الرباط سلا.