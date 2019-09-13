زيدان عن غاريث بيل: الكل يعرف ماذا حدث في الصيف

رد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، على لاعبه "غاريث بيل" الذي قال إنه قدم كـ"كبش فداء" للنتائج والأداء السيء للفريق الملكي في الموسم الماضي.

وقال زيدان ، عندما سئل عن تعليقات بيل" : "إن الجميع في الفريق يتحمل المسؤولية، وأضاف كل واحد منا يتحمل مسؤولية الأمور التي تحصل، سواء كانت جيدة أو سيئة".

زيدان الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليفانتي ضمن الدورة الرابعة من الدوري الإسباني، قال، في إشارة إلى وضعية الفريق، "نحن في قارب واحد وذلك لن يتغير".

وتطرق زيدان أيضا إلى ما ينتظره من اللاعب الويلزي بعد قرار استمراره مع الفريق، وقال "قلت دائما أن بيل لاعب جيد بمؤهلات مدهشة، والكل يعرف ما حدث بالصيف".

وأضاف المدرب الفرنسي" "إنه الأن معنا، وأنا سعيد لذلك، هو أيضا سعيد كما أن عشاق النادي سعداء، لذلك يجب المضي قدما".

يذكر أن اللاعب الويلزي تعرض للكثير من الانتقادات بسبب الأداء السيء للفريق في العام الماضي، وقال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس إنه كان كبش فداء وتحمل ذلك بألم بالرغم من إن الأمر لم يكن عادلا.