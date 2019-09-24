زيدان يرد على الانتقادات ويكشف لائحة المصابين

شدد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الثلاثاء، على أن تركيزه ينصب على انتقاء الأفضل من لاعبي الفريق، وأنه غير عابئ بالانتقادات على خلفية النتائج ولا سيما في دوري أبطال أوروبا .

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، عشية لقاء العائد إلى دوري الأضواء، أوساسونا، "الأمر ذاته دائما لطالما وجدت الانتقادات وستبقى كذلك".

وأضاف "أنا لا أفكر بالموضوع حتى، هذا يحصل، عندما نخسر، ستتم إقالتي بحسب التقارير الصحفية، وعندما نفوز، أنا الأفضل، كل ما علينا القيام به هو مواصلة العمل".

وتابع "أشعر بأني قوي، لكنه أيضا الشعور نفسه الذي كنت أتمتع به قبل شهر. الأهم هو أن تقدم ما لديك مئة في المئة، أذكر أنني لعبت بشكل سيئ مع هذا الفريق، لكن الأهم هو أن تقدم أفضل ما لديك".

وعاد زيدان للحديث عن مباراة إشبيلية التي فاز بها فريقه، قائلا : "خضنا مباراة جيدة، لكن الأهم أننا لعبنا كفريق من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، اللعب كفريق، القتال من أجل بعضنا البعض، هذا ما علينا القيام به ضد أوساسونا".

ويستعد الريال لاستضافة أوساسونا، الأربعاء، ضمن المرحلة السادسة من الليغا الإسبانية، وستكون المباراة محطة قبل "دربي" العاصمة السبت ضد أتلتيكو مدريد.

ويرغب زيدان في استغلال الفوز على إشبيلية لتحقيق نتائج إيجابية في القادم من الجولات، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

وأشار المدرب الفرنسي إلى قرب عودة عدد من لاعبيه المصابين، مثل مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش وإيسكو، فيما كشف أن الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان مندي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده عن مباراة الأربعاء. ​