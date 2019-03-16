زيدان يستعين بالقدامى ليهزم سلتا فيغو

نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة ريال مدريد الإسباني لتحقيق الفوز على سلتا فيغو (2-0) ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم السبت على سانتياغو برنابيو.

وأجرى زيدان، في مباراته الأولى على رأس النادي الملكي خلفا للمقال سانتياغو سولاري، تغييرات عديدة على تشكيلة ريال مدريد من خلال الاعتماد على الحارس الكوستاريكي نافاس والمدافع البرازيلي مارسيلو ولاعب خط الوسط إيسكو، والويلزي غاريث بايل في الهجوم على جانب كريم بنزيما.

​وتمكن إيسكو من افتتاح النتيجة لريال مدريد في الدقيقة (62)، فيما سجل غاريث بايل الهدف الثاني في الدقيقة (77).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة الذي سيواجه ريال بيتيس الأحد.

وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد بعد تسعة أشهر من تقديمه الاستقالة، ومباراة السبت هي الـ 150 له كمدرب مع الفريق الملكي.