51 ألف مهاجر دخلوا أوروبا عبر تركيا في 2018

ارتفع عدد المهاجرين الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا عام 2018، وفق ما نلقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن تقرير سري للمفوضية الأوروبية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إلى 51 ألف شخص عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر تركيا، بارتفاع نسبته 22 في المئة مقارنة بعام 2017 الذي شهد عبور 42 ألف شخص من تركيا إلى أوروبا.

وقد استقبلت اليونان الأغلبية العظمى من هؤلاء المهاجرين بنحو 48 ألفا، تلاها دول إيطاليا وبلغاريا وقبرص.

وينتمي أغلبية هؤلاء المهاجرين إلى دول تركيا وسوريا والعراق وأفغانستان.

وقالت الصحيفة الألمانية إن المركز الأوروبي لمنع تهريب المهاجرين، يقدر أن مهربين غير شرعيين قد تورطوا في 90 بالمئة من حالات الأفراد الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن تركيا عقدت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، يتم بموجبه إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا مرة أخرى.