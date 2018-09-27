زيكو زكي.. مصري يلعب دور البطولة في مسلسل أميركي

لم يكن الممثل الأميركي ذو الأصول المصرية زيكو زكي، يتوقع أن يؤدي دور ضابط في FBI، إذ إن الدور كان مخصصا لممثل إسباني بينما زكي من أصول عربية ومسلم.

استطاع زكي بفضل أدائه أن يدفع المنتج التليفزيوني ديك وولف لتغيير مسار الدور في مسلسل F.B.I الدرامي الجديد، كي يناسب الممثل الشاب.

وزيكو زكي، ممثل أميركي من أصول مصرية ولد في محافظة الإسكندرية وهاجر إلى الولايات المتحدة رضيعا مع والديه، حيث ترعرع في ولاية ديلاوير.

تقول إيمان والدة زكي في حوار مع موقع Delaware Online، إنها تمتلك هي وزوجها شريف مركز تجميل في منطقة "غرينفيل" منذ أن كان زكي يبلغ ثلاث سنوات.

وقالت الأم إنها لا تستطيع وصف سعادتها بمشاهدة ابنها يؤدي دور البطولة في أول حلقة من المسلسل المقرر عرضه لأول مرة الخميس 27 أيلول/سبتمبر، وسيلعب زكي دور العميل عمر أدوم.

وبحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، فإن العميل عمر أدوم يقوم في أحداث المسلسل، الذي تعرضه قناة CBS الأميركية، بالتقصي عن جرائم الإرهاب، ما يدخله هو وزملاؤه في صراع مع بعض المنظمات الإرهابية الكبرى.