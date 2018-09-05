مصر.. بكتيريا 'إي كولاي' في غرفة سائحين متوفيين

عثر على مستويات عالية من بكتيريا "إي كولاي" الإشريكية القولونية في الفندق المصري حيث توفي سائحان بريطانيان.

وأجرت مجموعة توماس كوكس السياحية اختبارات مستقلة حول سلامة الأغذية والنظافة في فندق Steigenberger بمنتجعات البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

وكان السائحان جون كوبر (69 عاما)، وسوزان كوبر (63 عاما) توفيا في المستشفى في 21 آب/أغسطس، بعدما تم نقلهم من غرفتهم في الفندق.

وقالت المجموعة السياحية إن خبراءها لا يعتقدون أن بكتيريا "إي كولاي" هي السبب وراء وفاة السائحين.

وأوضحت النتائج وجود نسبة عالية من بكتيريا "إي كولاي" وبكتيريا المكورات العنقودية، وقد راجعت هذه النتائج الأستاذة بكلية لندن للمستشفيات، فانيا غانت.

وتقول توماس كوك "النتائج توضح أن هناك خطأ ما، وأن هذه المعايير انخفضت إلى أقل مما نتوقعه من شركائنا في الفندق".

وأضافت المجموعة في بيانها، "من المحتمل أن يفسر وجود بكتيريا "إي كولاي" وبكتيريا المكورات العنقودية، مستوى المرض الذي تم الإبلاغ عنه بين نزلاء الفندق خلال ذلك الوقت، مما دعم قرار توماس كوك بمغادرة 300 من عملائها".

وأجرت المجموعة فحوصات على جودة الهواء والماء وحمامات السباحة من دون العثور على ما قد يسبب وفاة السائحين.

وقالت توماس كوك إن خبراءها لم يستطيعوا الدخول إلى غرفة السائحين بسبب تحقيقات السلطات المصرية التي لا تزال جارية.