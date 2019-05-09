سائقو أوبر يضربون عن العمل

بدأ سائقو شركة أوبر للنقل التشاركي الأربعاء إضرابا عن العمل في أكثر من 20 مدينة حول العالم، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وذلك قبل يومين من طرح أسهم الشركة العملاقة في بورصة وول ستريت.
وشمل الإضراب شركات شبيهة مثل ليفت ورايد شير يونايتد.
بدأ الحراك في مدينة ملبورن الأسترالية. وبعد ساعات قليلة شكلت حوالي 40 سيارة موكبا احتجاجيا في جسر بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية.
بعد ذلك، تجمع حوالي 300 سائق وأنصارهم خارج مكاتب خدمات السائقين في مدينة لونغ آيلاند (نيويورك).
ورفع المحتجون لافتات مثل "سددوا أموالنا".
واحتشد مئات المتظاهرين في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) أمام مقر شركة أوبر ابتداء من الظهر بالتوقيت المحلي، وسط خطط لمئات السائقين لإغلاق تطبيقاتهم لاحقا.
التخطيط لهذه الاحتجاجات كان قد بدأ في مدينة لوس انجلس (كاليفورنيا) وحذت حذوها سان دييغو، ثم سان فرانسيسكو.
وفي غضون أيام، انتشرت الأخبار إلى أماكن أخرى مثل الهند وتشيلي وبريطانيا ونيجيريا وكينيا حيث أظهر السائقون تضامنهم.
علما بأن لأوبر خدمات في عدة دول عربية مثل مصر والإمارات والسعودية.
ليني سانش سائق بشركة أوبر يقول إن "فكرة الإضراب في حد ذاتها شكلت نجاحا حتى قبل أن تبدأ".
وقد تمكن المتظاهرون من نيل دعم ساسة أميركيين مثل السناتور الديمقراطي المرشح للبيت الأبيض بيرني ساندز، والسناتور إليزابيث وارن.
ومن بين ما يدعو له معظم هؤلاء الساسة هو تعيين سائقي أوبر كموظفين وليس كمتعاقدين.
رغم ذلك تقول أوبر إنها لم تر أي تأثير كبير للإضراب على خدماتها سواء من حيث وقت الانتظار أو عدد الرحلات في المدن التي شهدت احتجاجات.
علما بأن أوبر كانت قد بعثت رسائل إلكترونية لسائقيها تحذرهم فيها من الاحتجاجات، كإجراء وقائي، وفقا لأحد الموظفين.
احتجاجات أوبر وليفت قد لا تؤدي إلى تغييرات بين عشية وضحاها، لكنها على الأقل أثبتت وجود أزمة عميقة ومتنامية قد تظل شوكة في خاصرة الشركتين لسنوات قادمة.