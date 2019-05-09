سائقو أوبر يضربون عن العمل

بدأ سائقو شركة أوبر للنقل التشاركي الأربعاء إضرابا عن العمل في أكثر من 20 مدينة حول العالم، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وذلك قبل يومين من طرح أسهم الشركة العملاقة في بورصة وول ستريت.​

وشمل الإضراب شركات شبيهة مثل ليفت ورايد شير يونايتد.

بدأ الحراك في مدينة ملبورن الأسترالية. وبعد ساعات قليلة شكلت حوالي 40 سيارة موكبا احتجاجيا في جسر بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية.

بعد ذلك، تجمع حوالي 300 سائق وأنصارهم خارج مكاتب خدمات السائقين في مدينة لونغ آيلاند (نيويورك).

ورفع المحتجون لافتات مثل "سددوا أموالنا".

واحتشد مئات المتظاهرين في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) أمام مقر شركة أوبر ابتداء من الظهر بالتوقيت المحلي، وسط خطط لمئات السائقين لإغلاق تطبيقاتهم لاحقا.

التخطيط لهذه الاحتجاجات كان قد بدأ في مدينة لوس انجلس (كاليفورنيا) وحذت حذوها سان دييغو، ثم سان فرانسيسكو.

وفي غضون أيام، انتشرت الأخبار إلى أماكن أخرى مثل الهند وتشيلي وبريطانيا ونيجيريا وكينيا حيث أظهر السائقون تضامنهم.

علما بأن لأوبر خدمات في عدة دول عربية مثل مصر والإمارات والسعودية.