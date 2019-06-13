ساترفيلد يجري محادثات في إسرائيل

وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الخميس إلى إسرائيل لمواصلة المحادثات مع المسؤولين حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول الأميركي مشاورات مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، ومن المرتقب أن يتم تحديد موعد للتفاوض بين الإسرائيليين واللبنانيين بوساطة أميركية.

وأجرى ساترفيلد الذي يقوم بدور الوساطة في نزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، محادثات مع مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري حول القضية ذاتها الأربعاء في بيروت.

وفي غضون ذلك أفادت مصادر "الحرة" بأن نائب وزير الطاقة الأميركية دان بروليت سيصل إلى إسرائيل هو الآخر خلال الشهر الجاري من أجل مواصلة بحث ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وتطالب كل من إسرائيل ولبنان بنحو 860 كيلومترا مربعا من البحر المتوسط. ويأمل لبنان بدء إنتاج الغاز والنفط قبالة الساحل.

ويتوقع أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز والنفط بنهاية العام الجاري قبالة الساحل الشمالي لبيروت وفي الكتلة القريبة من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بعد ذلك بعام.

وسيقوم تكتل من شركات توتال الفرنسية وايني الإيطالية ونوفاتيك الروسية بعمليات التنقيب.