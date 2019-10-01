لقطات للصدامات في مظاهرات العراق.. ومحتجون يرفعون صور الساعدي

أظهرت مقاطع فيديو حصل عليها موقع الحرة، صدامات عنيفة بين متظاهرين عراقيين وعناصر من قوات الأمن، خلال احتجاجات خرجت الثلاثاء في بغداد ومدن عراقية ضد الفساد.

وكان مراسل الحرة أفاد بسقوط قتيل وإصابة آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير ببغداد.

ولفت متابعون إلى أن قوات الأمن تكرر ما حدث سابقا بإطلاقها قنابل الغاز على المتظاهرين بشكل مباشر بغرض القتل، فضلا عن إطلاق النار.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أنها رصدت إطلاق غازات مسيلة للدموع من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في بغداد وحدوث حالات اختناق أدت إلى عشرات الإصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو محتجا يبدو أنه يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مطالبا إياه بالنزول للشارع لمعرفة طلبات المحتجين بدلا من إرسال قوات الأمن لمواجهتهم.

فيما رصدت لقطات أخرى محاولات إسعاف بعض الأشخاص الذي تعرضوا لإصابات جراء استخدام قوات الأمن للقوة في التصدي لهم.

كما خرجت مظاهرات في مناطق أخرى من بينها البصرة والكوت والديوانية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات، بالإضافة إلى صور قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وكان الساعدي الذي كان له دور بارز في المعارك ضد تنظيم داعش، قد انتقد موافقة عبد المهدي على قرار نقله إلى وزارة الدفاع دون إيضاح الأسباب الموجبة لذلك، وسط أنباء عن تعيين شخص مقرب من إيران في مكانه.