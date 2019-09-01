أزمة انفعاله بوجه محمد صلاح.. ماني يخرج عن صمته بصورة وجملة

نشر نجم نادي ليفربول الإنكليزي، ساديو ماني، صورة يظهر فيها وهو يصافح اللاعب المصري محمد صلاح، بعد تسجيل المهاجم السنغالي هدفا في المباراة الأخيرة.

وكان ماني قد انفعل بشدة في وجه زميله محمد صلاح، الذي لم يمرر كرة له داخل منطقة الجزاء، في وضعية تشبه الانفراد.

ونشر ماني الأحد صورة له وهو يصافح صلاح، معلقا عليها بـ "نحن ليفربول"، مرفقا إياها بشعار النادي #YNWA والتي تعني "لن تسير وحيدا".

وكان ماني قد انفعل جراء موقف صلاح عند لحظة استبداله في المباراة التي فاز فريقه فيها السبت على بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

من جانبه، لم يعلق صلاح على الأزمة بينه وبين ماني، فيما اكتفى بنشر صوره له خلال مباراة، ويظهر ماني في إحداها.

أما مدرب ليفربول يورغن كلوب، فقد قلل من الطريقة التي تصرف بها السنغالي عند استبداله، موضحا "كان مستاء.. كان هناك موقف في اللعبة لم يكن سعيدا به، كان ذلك واضحا."

وأضاف كلوب، "لم يتمكن ساديو من إخفاء عواطفه، وأنا أحب ذلك، لكن (كل شيء على ما يرام)، تحدثنا عن ذلك".

لكن كلوب لم يخف أيضا عدم رضاه على الطريقة التي تصرف بها مهاجمه السنغالي، وقال "هل سيفعل ذلك مرة أخرى.. ربما لا"

ويتجه الدوري الإنجليزي الممتاز إلى استراحة دولية وقال كلوب مازحا "لقد كان توقيتا جيدا.. في غضون أسبوع لن يتذكره أحد على أي حال".