"سار بشكل جيد".. ترامب يعلق على الاجتماع الأولي حول سد النهضة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إن الاجتماع مع وزراء خارجية دول مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة الإثيوبي "سار بشكل جيد".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "اجتمعت للتو مع كبار ممثلي دول مصر وإثيوبيا والسودان، للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر السدود في العالم، والذي يتم بناؤه حاليا."

ووصف ترامب الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض، بأنه "سار بشكل جيد، وستستمر المناقشات خلال اليوم".

وقد أرفق الرئيس الأميركي التغريدة بصورة تجمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله.

وأتى الاجتماع بين الرئيس الأميركي وممثلي الدول الثلاث، بعدما انهارت محادثات السد البالغة تكلفته خمسة مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا 6000 ميغاوات من الكهرباء التي تحتاجها.