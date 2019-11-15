ساعات الراحة قبل "الكلاسيكو" تزعج ريال مدريد

سيستفيد لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني ساعات راحة أقل قبل مباراة الكلاسيكو المقررة في 18 ديسمبر، على خلاف لاعبي غريمهم برشلونة.

ويسود انزعاج في أوساط الفريق الملكي بسبب توقيت المباراة وبرمجة لقاءات ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وفقا لما نقلت صحيفة ماركا الاسبانية.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد سينتقل إلى فالنسيا لمواجهة الفريق المحلي الأحد 15 ديسمبر على الساعة التاسعة بتوقيت وسط أوروبا.

في المقابل، سيواجه برشلونة ريال سوسيداد السبت 14 ديسمبر على الساعة الرابعة بعد الزوال، ما يمنحه أفضلية في عدد ساعات الراحة قبل مواجهة الريال يوم 18 من الشهر نفسه.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستقام في 18 ديسمبر المقبل، رغم تزامنها مع منافسات كأس الملك وكأس العالم للأندية.

وكانت المباراة مقررة في 26 أكتوبر، غير أن اندلاع احتجاجات في الإقليم عقب إعلان المحكمة العليا الإسبانية أخيرا الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين، دفعت الاتحاد المحلي للعبة لتأجيلها إلى وقت لاحق.