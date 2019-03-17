ساعة آبل ترصد اضطراب نبض القلب

أظهرت دراسة أن ساعة آبل تستطيع رصد اضطراب نبض القلب الذي قد يستلزم مراقبة أكبر لاحتمال وجود مشكلة خطيرة في القلب.

وتظهر الدراسة التي مولتها شركة آبل الدور المحتمل للأجهزة التكنولوجية بقطاع الرعاية الصحية في المستقبل.

ويأمل باحثون أن تساعد التكنولوجيا في الرصد المبكر للرجفان الأذيني وهو أكثر أشكال اضطراب نبض القلب شيوعا، حيث تزيد احتمالات تعرض المصابين به إلى الإصابة بجلطات بواقع خمسة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وعرضت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 400 ألف مستخدم لساعة آبل في اجتماع الكلية الأميركية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز.

ومن بين المشاركين تلقى نحو ألفي مشارك إشعارات بوجود اضطراب في نبض القلب، وجرى إرسال أجهزة لرسم القلب لهذه المجموعة لرصد أي حالات رجفان أذيني.

وقال الباحثون إنه تبين إصابة ثلث هذه المجموعة بالرجفان الأذيني بعد الاستعانة بأجهزة رسم القلب.

وأظهرت البيانات أن نحو 84 بالمئة من إشعارات النبض المضطرب تأكد لاحقا أنها ترتبط بإصابات بالرجفان الأذيني.

وتمثل البيانات دفعة كبيرة لآبل مع سعيها للدخول في عالم الرعاية الصحية.