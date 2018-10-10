ساعة آبل وسيارة سوداء.. تفاصيل جديدة في اختفاء خاشقجي

كشفت التحقيقات التركية في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي تفصايل جديدة تتعلق هذه المرة بساعة "آبل ووتش" سوداء كان يرتديها عند دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وسيارة سوداء غادرت القنصلية بعد دخول خاشقجي إليها.

مسؤولان تركيان رفيعا المستوى قالا لوكالة رويترز إن الساعة قد تساعد في حل لغز اختفاء خاشقجي، إذ إنها كانت متصلة بهاتف "آيفون" كان أحد هاتفين تركهما خاشقجي لخطيبته التركية خارج مبنى القنصلية.

مسؤول حكومي تركي بارز ومسؤول أمني رفيع أكدا لرويترز أن الساعة والهاتف المتصل بها في صلب التحقيقات، وأن فريقا من الاستخبارات التركية ومكتب المدعي التركي ومتخصصين تقنيين يحاولون التوصل إلى أي معلومات يمكن أن يكون تم تسجيلها بواسطتها.

ويمكن لـ"آبل ووتش" أن تنقل بيانات مثل موقع الشخص ومعدل ضربات قلبه، لكن نقل بيانات أخرى يعتمد على طراز الساعة واتصالها بالإنترنت وما إذا كانت قريبة بشكل كاف من هاتف آيفون.

يحاول المحققون الأتراك أيضا تقفي أثر سيارة غادرت القنصلية في نفس الوقت الذي توجهت إليه سيارتان أخريان إلى المطار كانتا تحملان 15 سعوديا قالت تقارير سابقة إنهم جاؤوا إلى اسطنبول يوم الواقعة، وغادروها بعد ساعات من دخول الصحافي السعودي القنصلية.

السيارة المشبوهة سارت في اتجاه معاكس للاتجاه الذي سارت فيه السيارتان الأخريان، بحسب رويترز، ويحاول المحققون الأتراك حاليا معرفة مصير هذه السيارة من خلال تحليل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

"15 شخصا"

وسائل الإعلام التركية كشفت أيضا أسماء وصور مجموعة الـ15 شخصا الذين وصلوا إلى القنصلية السعودية.

وأشارت صحيفة صباح إلى أن أعضاء هذا الفريق غادروا الفندق صباحا للتوجه إلى القنصلية ثم غادروا مساء، مرجحة أنهم "قاموا باغتيال خاشقجي داخل القنصلية".

وأضافت الصحيفة التركية أن السعوديين الـ15 يعملون لدى الاستخبارات السعودية، وأن من بينهم خبيرا في الطب الشرعي يعمل في وزارة الداخلية السعودية منذ 20 عاما.