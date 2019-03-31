'ساعة الأرض'.. معالم شهيرة تطفئ أنوارها

أطفأت عدة معالم شهيرة حول العالم أنوارها أمس السبت، للمشاركة في الاحتفال السنوي بمبادرة "ساعة الأرض" ولجذب الانتباه لقضية تغير المناخ.

وينظم الحدث الصندوق العالمي للطبيعة للضغط من أجل اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وغيره من التهديدات الناجمة عن النشاط البشري، وقد شهد مشاركة نحو 200 معلم كبير في أنحاء العالم وذلك بإطفاء الأنوار في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.

في الولايات المتحدة، أطفئت أنوار مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالإضافة إلى أضواء مبنى "إمباير ستيت"، ضمن فاعليات "ساعة الأرض".

وخيم الظلام على برج إيفل بعدما أطفأت باريس أنوار أشهر معالمها السياحية مشاركة منها في المبادرة التي يتم تنظيمها للعام الثالث عشر على التوالي.

وفي ألمانيا، أطفأت أضواء بوابة براندنبورغ الشهيرة لمدة ساعة فيما أضيئت في الساحة المقابلة لها أنوار خافتة تشكل خريطة العالم.

وكسى الظلام العاصمة الروسية موسكو بعدما شارك أكثر من 2200 مبنى في المبادرة السنوية، من ضمنها مبنى الكرملين ومقر حكومة روسيا الاتحادية.

كما أطفئت أنوار معبد بارثينون الشهير والمواقع الأثرية المجاورة على هضبة أكروبول التي تطل على العاصمة اليونانية أثينا.

وفي الهند، أطفأت العديد من المعالم البارزة أضواءها للمشاركة في الحدث السنوي، ومن بينها نصب بوابة الهند التذكاري في نيودلهي.

نصب بوابة الهند التذكارية خلال ساعة الأرض

وساد الظلام أيضا شاطئ جزيرة هونغ كونغ بعد أن أطفأت ناطحات السحاب المطلة على الواجهة البحرية أنوارها في إطار المبادرة العالمية.

وزادت المشاركة في ساعة الأرض على نحو متواصل منذ أول نسخة في عام 2007، ويقول الصندوق إن أكثر من 180 دولة ومنطقة تحتفل به حاليا حول العالم.