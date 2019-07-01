سافر خلسة فسقط من الطائرة في حديقة منزل

هل لك أن تتخيل أنك تجلس في حديقة منزلك لتفاجأ برجل يسقط من السماء إلى جوارك؟ هذا أشبه بمشهد سينمائي، لكنه حدث بالفعل بعد ظهيرة الأحد الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

رحلة جوية كانت متجهة من العاصمة الكينية نيروبي إلى مطار هيثرو في لندن، وقبل أن تهبط بدقائق، سقط منها رجل في منطقة كلابيم جنوبي العاصمة.

وتشاء الظروف أن يسقط على بعد مترين فقط من رجل كان يجلس في حديقته، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

الرحلة هبطت بسلام في مطار هيثرو قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر بدقائق.

ويعتقد أن الرجل كان قد سافر خلسة وجلس في الهيكل السفلي للطائرة. وترجح تقارير أنه كان ميتا قبل سقوطه.

الأسرة التي كانت في المنزل شاهدت جثة الرجل الذي كان بكامل ملابسه مخضبا بالدم عند سقوطه.

وقالت سيدة المنزل: "كان أمرا مروعا. سمعنا ضجة كبيرة. اعتقدت أن سببها أعمال البناء في المنزل".

ووجدت الشرطة أثناء تفتيشها الطائرة، حقيبة فيها طعام وملابس قرب عجلة الهبوط اليسرى.

لم يتم بعد تحديد هوية الراكب، لكن السلطات البريطانية فتحت بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الكينية تحقيقا في الحادث، ولم تستبعد أن يكون الراكب قد اختبأ بالقرب من عجلات الطائرة حيث لقي حتفه.