تأجيل إطلاق سامسونغ القابل للطي.. بسبب عيوب

قال مسؤول في شركة "سامسونغ للأكترونيات" إن الشركة أرجأت مناسبات إعلامية لهاتفها "غالاكسي فولد" كانت مقررة هذا الأسبوع في هونغ كونغ وشنغهاي، بعد أيام من كشف مراجعين للهاتف القابل للطي عن عينات معيبة فيه.

ولم يوضح المسؤول الأسباب ولم يحدد موعدا جديدا للمناسبات الإعلامية.



وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 نيسان/ أبريل الجاري في الولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد مراسلي التكنولوجيا عيوبا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.



وأفادت "سامسونغ" إنها تلقت تقارير "قليلة" عن أضرار لحقت بشاشات عينات الهاتف البالغ سعره 1980 دولارا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات "غالاكسي نوت 7" في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، إذ سحبته الشركة من المنافذ في نهاية المطاف، وهو ما كلفها كثيرا.



وقال مسؤول "سامسونغ" اليوم إن الشركة تحقق بعناية في التقارير كما سبق أن أعلنت، ورفض التعليق عما إذا كان هناك تغيير في موعد الطرح في الولايات المتحدة.



وتخطط الشركة لبدء مبيعات كوريا الجنوبية وأوروبا في أيار/ مايو، في حين لم تكشف بعد عن موعد بدء مبيعات الصين.