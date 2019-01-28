سامسونغ تستحوذ على شركة إسرائيلية

استحوذت سامسونغ على شركة "كورفوتونيكس"/ (Corephotonics) الإسرائيلية بصفقة تبلغ 155 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع "غلوبس" الإسرائيلي للأخبار الاقتصادية.

وتعمل الشركة في تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية، وهي تعتبر رائدة في تطوير العدسات الثنائية لكاميرات الهواتف.

وتأسست الشركة التي مقرها تل أبيب في 2012 إذ استطاعت جمع 50 مليون دولار من مستثمرين.

وتواجه "كورفوتونيكس" شركة آبل في دعاوى قضائية تتعلق باستخدام هواتف آيفون لكاميرات ثنائية العدسة في أجهزة "آيفون 7 بلس" و"آيفون 8 بلس" و"آيفون إكس".