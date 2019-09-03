قابل للطي يتحول لمربع.. بـ"سرية تامة" سامسونغ تعد هاتفا جديدا لـ2020

تعمل شركة سامسونغ "سرا" على هاتفها الثاني القابل للطي الذي يتحول لمربع صغير،حيث تخطط لإطلاقه مطلع العام القادم.

وسيزود الجهاز بشاشة داخلية بحجم 6.7 بوصة، ويمكن أن يتقلص حجمه إلى شكل مربع عند طيه إلى الداخل مثل الصدفة، بحسب مصادر وكالة بلومبيرغ الإخبارية.

وتسعى سامسونغ إلى تصنيع نسخة أقل تكلفة للمستهلك وأرفع من "غالاكسي فولد" الذي أعلنت الشركة عن إصداره قريبا.

وستعتمد مرحلة إطلاق الهاتف المنتظر على جودة وأداء خاصية الطي الخاصة به، وفقا لأحد المطلعين على عملية تصنيع الهاتف لبلومبيرغ.

وكانت سامسونغ قد تعاونت مع المصمم الأميركي توم براون على الهاتف القادم، وتسعى الشركة الكورية حاليا إلى جذب مستهلكين للهاتف الجديد من المهتمين بمجال الأزياء والترف.

سيحتوي الهاتف الجديد القابل للطي على كاميرا سيلفي مثقوبة في الجزء العلوي من الشاشة الداخلية، كما هو الحال في هاتف "غالاكسي نوت 10"، الذي تم إصداره مؤخرا. ومن الخارج، سيحتوي الهاتف على كاميرتين.

يذكر أن شركات عدة واجهت صعوبات أثناء تصنيع الهواتف القابلة للطي، مثل شركة هواوي أثناء تصنيع هاتف "مايت إكس"، وشركة "فلكس باي" مع هاتف "رويال كورب".

