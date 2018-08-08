Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
تكنولوجيا

سامسونغ تعلن استثمارات بعشرات المليارات في الذكاء الاصطناعي

شعار سامسونغ

أعلنت مجموعة "سامسونغ" الأربعاء عن استثمارات بقيمة 161 مليار دولار على ثلاثة أعوام، 70 في المئة منها سيستثمر في كوريا الجنوبية.

وستخصص الشركة 22 مليارا في أبحاث حول التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ما يعطي دفعا لنموها مستقبلا.

وشهدت سوق الهواتف الذكية تراجعا ما دفع المجموعة التي يوازي رقم أعمالها خمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية، إلى البحث عن محركات نمو جديدة.

وقالت المجموعة في بيان "تتوقع سامسونغ بأن يساهم التطور الناجم عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، في تغيير القطاع في حين أن تكنولوجيات الاتصالات (5G) ستوجد فرصا جديدة في مجالات السيارة المستقلة وأجهزة الانترنت والآلية".

وبلغت إيرادات المجموعة حوالي 10 ملايين دولار مع نهاية النصف الأول من 2018.

إيرادات سامسونغ منذ 2016
إيرادات سامسونغ منذ 2016

وتتوقع المجموعة إيجاد 40 ألف وظيفة جديدة بما يطمئن الحكومة الكورية الجنوبية التي تلاقي صعوبة في لجم بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب.

Back to top
XS
SM
MD
LG