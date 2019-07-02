سامسونغ تعلن موعد إطلاق غالاكسي نوت 10

أعلنت شركة سامسونغ الثلاثاء أنها ستكشف في السابع من أغسطس المقبل عن أجهزتها الإلكترونية الجديدة في مركز باكلي بمدينة نيويورك.

وقالت الشركة إن بثا مباشرا للحدث، الذي ينطلق في الساعة الرابعة ظهرا، سيكون متوفرا على الانترنت.

ويرتقب أن تكشف الشركة عن هاتف غالاكسي نوت 10 الذي يتميز بمواصفات جديدة تشمل، وفق التسريبات، كاميرا أمامية واحدة مدمجة في الشاشة، شبيهة بكاميرا غالاكسي اس-10، الذي أطلق في وقت سابق هذا العام. لكن يتوقع أن تكون الكاميرا في الهاتف الجديد وسط الشاشة.

وتشير الشائعات إلى أن سامسونغ قد تطلق حجمين لهاتفها الجديد، على غرار ما جرى مع غلاغكسي اس خلال الأعوام الماضية، هما 6.28 بوصة و6.75 بوصة.

وقد تقدم الشركة أيضا خيارات لخدمات إنترنت الجيل الخامس، أو 5G، للحجمين المتوقعين، ليصبح عدد نماذج غالاكسي نوت 10 المرتقب طرحها أربعة.