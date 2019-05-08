سامسونغ تلغي طلبات شراء 'فولد'

أعلنت شركة سامسونغ إلغاء طلبات شراء هواتف "غالكسي فولد" القابل للطي إثر ظهور خلل فيه بعد طرحه في نيسان/ أبريل الماضي.

وتدرس الشركة سحب الأجهزة التي بيعت، من دون الإشارة عن موعد جديد لطرح نسخة جديدة من الهاتف خالية من العيوب والمشاكل كما حصل في الإصدار الأول، وفقا لتقرير نشره موقع فوربس.

وأشارت الشركة إلى أن إلغاء طلبات الشراء لن يشمل الزبائن الذين طلبوا الحصول على الجهاز الذي يبلغ ثمنه نحو 2000 دولار رغم العيوب التي يتضمنها.

ويعاني الجهاز من خلل في شاشته يصل إلى حد الكسر ببعض الأحيان.

وهذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها غالاكسي عيوبا فنية بعد طرح هاتف جديد، إذ كان هاتف "غالكسي نوت 7" قد واجه عاصفة من الانتقادات بسبب عيوب في البطارية تؤدي إلى اشتعال الهاتف.