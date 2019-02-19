ساندرز يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن السناتور الأميركي بيرني ساندرز الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في مسعى ثان منه للوصول إلى البيت الأبيض بعد ترشحه للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي له عام 2016.

وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت التي يتحدر منها.

وقال ساندرز لإذاعة فيرمونت العامة "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرفوا بالأمر".

وانضم ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه ديموقراطي اشتراكي، إلى ساحة المرشحين المكتظة في مسعى لهزيمة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في انتخابات 2020.

وحدد السناتور الأميركي الثلاثاء الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً، "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت - الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية - هذا ما سأحمله معي إلى كافة أنحاء البلاد".

وحاول ساندرز، وهو مستقل قريب من الحزب الديموقراطي، الترشح للرئاسة في 2016 لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترامب.

وحظي ساندرز بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولارا وتوفير دراسة جامعية مجانية.