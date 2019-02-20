ساندرز يعين فائز شاكر مديرا لحملته الرئاسية

عين المرشح الرئاسي بيرني ساندرز المدير السياسي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي فايز شاكر مديرا لحملته لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

وقالت صحيفة "دايلي بيست" الثلاثاء إن شاكر (39 عاما) قبل المنصب وأخبر العاملين في الاتحاد الثلاثاء بقراره الرحيل والانضمام لحملة السناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت.

وتقول وسائل إعلام أميركية إن اعتماد ساندرز على شاكر يمثل ميلا باتجاه الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي يسعى السناتور لنيل بطاقة الترشح ممثلا له.

وأصبح شاكر، المولود لمهاجرين باكستانيين، أول مدير مسلم لحملة رئاسية أميركية كبرى، وهو خريج جامعتي هارفرد وجورج تاون.

وسبق له العمل مستشارا لزعيم الأغلبية الديمقراطية السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد.

وعمل شاكر مستشارا كذلك لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساهما في "شن معارك رئيسية بالنيابة عن مجتمع المثليين وأصحاب الميول الجنسية المغايرة وكذلك عن مجتمعات المسلمين الأميركيين"، حسب ما تقول سيرته الذاتية على موقع اتحاد الحريات المدنية.