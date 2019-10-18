سان جرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

ابتعد باريس سان جرمان خمس نقاط في الصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه نيس بأربعة أهداف لهدف، بينها ثنائية للأرجنتيني أنخل دي ماريا، الجمعة، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل دي ماريا الهدفين في الدقيقتين 15 و21، وأضاف البديل العائد من الإصابة كيليان مبابي الثالث في الدقيقة 88، وصنع الرابع للأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لباريس سان جرمان والثامن هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق خمس نقاط أمام نانت الذي يحل ضيفا السبت على متز، في حين تجمد رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.



وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار، والذي سيتواصل حتى منتصف شهر نوفمبر بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ودّية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد، فيما جلس الأوروغوياني إدينسون كافاني، الغائب عن الملاعب منذ 25 أغسطس الماضي، على مقاعد البدلاء على غرار الإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس.



وحاول الضيوف التسجيل منذ البداية وحرمهم الحارس الأرجنتيني والتر بنيتيز من هدف محقق بتصديه لثلاث تسديدات متتالية، بدأها بريسنيل كيمبيمبي صدها الأرجنتيني لتصل إلى الإسباني أندير هيريرا فسددها بدوره من مسافة قريبة ردها الحارس ببراعة، فتهيأت أمام مواطنه أنخل دي ماريا حاول وضعها على يمينه لكنه ارتمى عليها بنجاح في الدقيقة الثالثة.



وافتتح دي ماريا التسجيل في الدقيقة (15) بعد مجهود فردي حيث تقدم بالكرة من خلف خط منتصف الملعب بعد تمريرة من مواطنه إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، فانفرد بالحارس وسدد على يساره.



وأضاف دي ماريا الهدف الثاني من كرة ساحرة لعبها بيسراه من فوق الحارس على إثر تمريرة متقنة من زميله البلجيكي توما مونييه في الدقيقة (21).



وقلص الكاميروني إغناطيوس كاناغو الفارق من تسديدة قوية إثر استغلاله خطأ دفاعيا في تشتيت الكرة من ماركينيوس (67).



وشهدت الدقيقة (74) تحولا جذرياً في المباراة، إذ رفع الحكم فرانسوا لوتيكسييه البطاقة الصفراء الثانية في وجه ويلان سيبريان لتتوقف المباراة لدقيقتين عاد بعدها إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" ليقرر طرد كريستوف هيريلي من المارتينيك لضربه الأرجنتيني لياندرو باريديس بدون كرة، وليكمل نيس المباراة بتسعة لاعبين.



وأشرك مدرب سان جرمان، الألماني توماس توخل، مبابي في الدقائق السبع الأخيرة لزيادة الضغط الهجومي على أصحاب الأرض وكان له ما أراد بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء (88)، وتمرير كرة حاسمة لإيكاردي الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك للمرة الرابعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.