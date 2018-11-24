سان جرمان يفوز بغياب نيمار ومبابي

عانى باريس سان جرمان حامل اللقب بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لكنه واصل تحليقه وخرج منتصرا على ضيفه تولوز بهدف مقابل لا شيء السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

ويتحضر سان جرمان للمواجهة المصيرية في دوري الأبطال ضد ليفربول الإنكليزي.

وخرج سان جرمان من مباراته أمام جماهيره بانتصاره الرابع عشر من أصل مبارياته الـ 14 بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل، معززا بذلك الرقم القياسي الذي حطمه هذا الموسم لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الفرنسي.

وجاء هذا الانتصار الجديد لنادي العاصمة رغم غياب نيمار ومبابي اللذين تعرضا للإصابة مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروغواي على التوالي الثلاثاء.

وأصيب نيمار بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، ومبابي بكدمة في الكتف، لكن هناك احتمالا كبيرا بمشاركتهما الأربعاء ضد ليفربول في مباراة مصيرية ضمن مسابقة دوري الأبطال.