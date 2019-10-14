نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان أربعة أسابيع بداعي الإصابة

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، أن أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار، سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب إصابة عانى منها خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد.

وأوضح نادي العاصمة الفرنسية أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في سنغافورة، واضطر لمغادرتها في الدقيقة 12، أظهرت معاناته من إصابة في أعلى العضلة الخلفية للفخذ.

وتم تشخيص الإصابة بالرنين المغناطيسي خضع له اللاعب الاثنين، على أن يجرى له تقييم طبي جديد "خلال ثمانية أيام، لكن مهلة العودة الى المنافسة تقدر بأربعة أسابيع، بحسب تطور حالته".

وسيغيب نيمار عن أربع مباريات في الدوري الفرنسي، في حل امتد غيابه لأربعة أسابيع كاملة، أبرزها اللقاء المرتقب ضد مرسيليا في 17 أكتوبر، إضافة إلى مباراتين ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولم يشارك النجم البرازيلي مع فريقه في الجولتين الأوليين من المسابقة القارية هذا الموسم على خلفية عقوبة إيقاف فرضت عليه في الموسم الماضي بعد انتقاد التحكيم، وكان مؤهلا للعودة في مباراة الجولة الثالثة ضد المضيف كلوب بروج، في 22 أكتوبر الحالي.

وانتقل نيمار إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

و في الموسم الأول، غاب نيمار لأشهر بسبب كسر في مشط القدم اضطره للخضوع لعملية جراحية في بلاده، ما هدد مشاركته مع المنتخب في مونديال 2018.