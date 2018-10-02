فاز بنوبل بعمر الـ96.. من هو الفيزيائي آرثر آشكين؟

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الثلاثاء فوز العالم الأمريكي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018 لإنجازاتهم في مجال الليزر.

من هو آرثر آشكين؟ وما هي إنجازاته؟

آشكين، حاز على نصف جائزة نوبل للفيزياء، لتطويره "ملاقط بصرية" يمكنها التقاط الجسيمات والذرات والفيروسات والخلايا الحية الأخرى من دون إلحاق أضرار بها.

​كان رائدا في عملية الاصطياد الضوئي، واهتمامه بالجسيمات الدقيقة مع ضوء الليزر بدأ في أواخر الستينيات وقد قاده ذلك إلى اكتشافه المثير في عام 1986.

الظاهرة، مرتبطة بالضغط الإشعاعي للضوء الذي يمكن تشتيته لأسفل في قوى التدرج البصري .

واكتشافه هذا هو حصاد بحث طويل تأثر فيه بشقيقه يوليوس وهو عالم فيزياء أيضا.

عمل آشكين سابقا في شركتي بيل لابوراتوريز ولوسنت تكنولوجي حيث عده كثيرون الأب الروحي للملاقط الضوئية.

ولد أشكين في بروكلين، نيويورك عام 1922 من أبويين من ذوي أصول يهودية هاجرا إلى الولايات المتحدة من أوكرانيا.

التحق آشكين بجامعة كولومبيا حيث كان أحد فنيي مختبر الإشعاع المكلف ببناء مواد تدخل في صناعة أنظمة الرادار العسكرية الأميركية.

خلال هذه الفترة عاصر آشكين ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل.

بعد إكمال دراسة الفيزياء في جامعة كولومبيا انتقل إلى جامعة كورنل حيث درس الفيزياء النووية وحصل على درجه الدكتوراه فيها، بمعاونه أخيه يوليوس.

Congratulations to @CornellAlumni Arthur Ashkin for winning the 2018 #NobelPrize for his groundbreaking research in laser physics. Ashkin received his Ph.D. at #Cornell in 1952. https://t.co/sABhBHf84s — Cornell University (@Cornell) October 2, 2018

محطته التالية كانت العمل في بيل لابروتيريز في عام 1960، وفي معاملها ركز على الموجات الدقيقة قبل أن يتحول لاحقا إلى أبحاث الليزر.

أبحاثه ومقالاته المنشورة في ذلك الوقت كانت تتعلق بالبصريات غير الخطية، الألياف البصرية، ومذبذبات البارامترات ومكبرات الصوت البارامترية.

في مختبرات بيل، خلال الستينات، شارك آشكين في اكتشاف تأثير الانكسار الضوئي في البلورات الكهروضغطية.

شكلت أعمال آشكين الأساس لعمل ستيفن تشو في التبريد والذبذبات، والتي حصل بموجبها الأخير على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1997.

حصل آشكين على درجة الزمالة في الجمعية البصرية الأميركية والجمعية الفيزيائية الأميركية ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

تقاعد من مختبر بيل في عام 1992 بعد 40 عاما من العمل حيث ساهم في العديد من مجالات الفيزياء التجريبية.

Congratulations to Arthur Ashkin, one of the 2018 @NobelPrize in #Physics recipients for his work at Bell Laboratories, “for the optical tweezers and their application to biological systems.”



This is our 9th #NobelPrize! https://t.co/e3179xnzXX — Bell Labs (@BellLabs) October 2, 2018

على مر السنين، كتب العالم الأميركي العديد من الأبحاث ويحمل 47 براءة اختراع.

حصل على عدة جوائز منها جائزة جوزيف كيثلي في علوم القياس في عام 2003 ، وجائزة هارفي في عام 2004.

وهو مستمر حاليا في العمل في مختبر بمنزله.

إلى جانب الملاقط البصرية،اشتهر آشكين أيضا بدراساته في مجال الانكسار الضوئي والتوليد التوافقي الثاني والبصريات غير الخطية في الألياف.

أشكين (96 عاما) هو أكبر الحائزين على جائزة نوبل سنا على الإطلاق.