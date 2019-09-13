سباق الرئاسة الأميركية.. أبرز ما جاء في مناظرة الديمقراطيين

هيمنت قضايا الهجرة والتجارة والعنف المسلح والتعليم والرعاية الصحية والإصلاح الجنائي على المناظرة الثالثة للحزب الديمقراطي التي تنافس فيها 10 شخصيات تسعى للفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2020 أمام دونالد ترامب.

وخلال المناظرة التي أجريت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، جددت السيناتورة التقدمية البارزة إليزابيث وارن والسيناتور بيرني ساندز تأييدهما لإسقاط الديون الطلابية.

وصفق عدد من الجمهور للسيناتورة كامالا هاريس عندما أعلنت عن خطة لضخ 2 مليار دولار لبرامج تدريب المعلمين.

في قضية الرعاية الصحية، وهي من أهم قضايا السباق الانتخابي، جدد ساندرز دعوته لنظام رعاية صحية مدعوم للجميع "ميديكيد للجميع" على غرار "النظام المعمول به في كندا والدول الاسكندنافية" بحسب تعبيره.

أما نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يتقدم استطلاعات الرأي باعتباره المرشح الأوفر حظا لمنافسة ترامب، فقال إن مثل هذه الخطة ستكون "باهظة التكاليف" مقترحا توسيع نظام الرعاية الصحة المعروف باسم "أوباما كير".

أكد بايدن رفضه التعامل مع القضية من وجهة نظر "اشتراكية"، ورأى أن مقترح وارن زيادة الضرائب على الأثرياء 2 في المئة لتنفيذ هذه الخطة، لن يوفر المبالغ المطلوبة.

الوزير السابق في عهد أوباما جوليان كاسترو استغل الفرصة للهجوم على بايدن قائلا إن خطته في ما يتعلق بـ"اوباما كير" ستجعل حوالي 10 ملايين أميركي بلا تغطية صحية.

وفي قضايا السياسة الخارجية، قال بيت بوتيدجادج رئيس بلدية مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا إنه يرفض خوض حروب "لا نهاية لها" واتهم الرئيس دونالد ترامب بأنه يستخدم القوات المسلحة الأميركية "لخدمة مصالحه السياسية".

وسُئل المتنافسون عن مواقفهم بالنسبة للحرب التجارية مع الصين. وارن قالت إن "العلاقات التجارية للولايات المتحدة بالخارج معطلة منذ عقود"، متعهدة بإصلاح العلاقات بما يخدم العمال والمزارعين وأصحاب الشركات الصغيرة. بوتيدجادج اتهم ترامب بأنه "لا يمتلك استراتيجية" للتعامل مع الصين في الملف التجاري.

السيناتورة آمي كلوبوشار قالت إن الحرب التجارية مع الصين كلفت العمال الأميركيين 300 ألف وظيفة.

وأيد عدد من المشرحين تخفيف القيود التي وضعتها إدارة ترامب على الهجرة. وارن تعهدت بتسهيل الحصول على الجنسية الأميركية، وانتقدت قرار الإدارة الحالية إلغاء مساعدات كانت مقدمة لدول في أميركا الوسطى بسبب تدفق مهاجرين غير قانونيين من هذه الدول إلى أميركا.اتهمت وارن ترامب بأنه خلق أزمة على الحدود الجنوبية لخدمة أهدافه السياسية.

ورفض جو بايدن الانتقادات بأن إدارة الرئيس باراك أوباما رحلت ملايين المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أنها على العكس من ذلك فتحت أبوابها للمهاجرين. وقال إنها دعمت "الحالمين" الذي دخلوا أميركا بشكل غير شرعي وهم أطفال، وكذلك أتاحت فرصا للمهاجرين غير الشرعيين للحصول على الجنسية الأميركية.

أيضا ملف العنف المسلح الذي يعتبر واحدة من أهم القضايا الداخلية، خاصة بعد حوادث قتل وقعت مؤخرا خلفت عشرات الجرحى والقتلى.

عضو الكونغرس السابق عن تكساس بيتو أورورك أيد البرامج التي تستهدف تقليص اقتناء أسلحة شبه أوتوماتيكية، وأكد أنه لا توجد ضرورة لاقتناء المدنيين لها.

وارن قالت: "لدينا مشكلة في العنف المسلح ونتفق على العديد من الخطوات التي يمكن أن نتخذها لإصلاحها".

أورورك، الذي وقع حادث إطلاق نار في مسقط رأسه "إل باسو" مؤخرا لقي إشدة خلال المناظرة بسبب تعليقه برنامجه الانتخابي بعد الحادث.

في الحديث عن الإصلاح الجنائي قال بايد "إن أحدا لا يجب أن يسجن لارتكابه جريمة غير عنيفة أو حيازة المخدرات (يقصد بها اقتناء كميات صغيرة بهدف التعاطي)" مشيرا إلى أن جرائم حيازة المخدرات يجب أن يتم التعامل معها بتوفير برامج تأهيل وليس سجن مرتكبيها.

هاريس أيضا التي لاقت انتقادات بشأن أدائها عندما كانت مدعية عامة لكاليفورنيا قالت إن لديها خطة تتضمن إلغاء عقوبة السجن في بعض قضايا حيازة المخدرات.

يذكر أن متظاهرين قاطعوا نائب الرئيس السابق جو بايدن بينما كان يجيب على سؤال حول "إخفاقاته المهنية"، وقاموا بالصياح وقطع كلمته لكن تم احتواء الموقف واستمرت المناظرة.

في تحليلها للمناظرة الثالثة، قالت صحيفة واشنطن بوست إن من أهم الفائزين بها الحزب الديمقراطي لأنها أكثر تركيزا من السابقتين واقتصرت على مرشحين لديهم فرص أكبر من منافسيهم الذين ظرهوا خلال المناظرتين السابقين.

أوباما أيضا كان من بين الفائزين، بحسب الصحيفة، إذا أن كل المتناظرين تقريبا أشادوا بنظام الرعاية الصحية "أوباما كير" الذي انطلق في عهده.