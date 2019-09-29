"سبايدرمان" يواجه غرامة في فرانكفورت

يواجه المتسلق آلان روبرت، المعروف بـ"سبايدرمان الفرنسي"، غرامة نتيجة لتسلقه مبنى شاهقا في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقد وصل روبرت البالغ من العمر 57 عاما، إلى قمة المبنى البالغ ارتفاعه 154 مترا والمؤلف من 42 طابقا في نصف ساعة فقط، من دون الحصول على إذن أو التزود بمعدات للسلامة ما تسبب في توقف المارة والتحديق به والتقاط الصور.

وعند نزوله، تحركت الشرطة لتوقيف روبرت الذي يقوم دائما بأعمال مماثلة في أنحاء العالم منذ عام 1994، من بينها تسلق أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي، وكذلك برج إيفل في باريس.

وفي أغسطس، تسلق ناطحة سحاب في هونغ كونغ حاملا لافتة كتب عليها "سلام" فيما كانت احتجاجات كبرى ضد الصين تهز المنطقة التي أعادها الاستعمار البريطاني إلى بكين في 1997.