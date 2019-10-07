على غرار نجم أرسنال.. "سبايدرمان" المصري يتلقى إنذارا

احتفال فريد من نوعه شهده الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما قام لاعب نادي طلائع الجيش بارتداء قناع سبايدرمان عقب إحرازه هدف.

وكان كريم طارق لاعب نادي طلائع الجيش قد أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع خلال المباراة التي جمع بين فريقه ونادي بيراميدز الأحد، والتي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين.

طارق احتفل بطريقة تشبه احتفال بيير إيميريك أوباميانغ اللاعب الغابوني المحترف بنادي أرسنال الإنكليزي عندما ارتدى قناع شخصية "بلاك بانثر" عقب إحرازه هدف أمام فريق رين الفرنسي في مارس الماضي.

وقد ارتدى أوباميانغ قناع سبايدرمان مشابه لما ارتداه طارق عندما كان لاعبا في نادي بروسيا دورتموند الألماني في عام 2014.

وقام طارق بارتداء قناع "سبايدرمان"، لكنه سرعان ما قوبل بإنذار من طرف حكم المباراة.

واتهم طارق الحكم بالاعتداء عليه "وقام بتعنيفي والتحديث معي بشكل غير لائق أمام الجميع وهذا ليس دوره كحكم مباراة".

وأضاف طارق في تصريح صحفي أنه لم يخطئ في احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى بيراميدز، والأمر لم يستحق رد الفعل العنيف من جانب الحكم.