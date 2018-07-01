'سبايدر مان' باريس يبدأ عمله الجديد

باشر المهاجر المالي مامادو غاساما الذي لقب بسبايدر مان باريس إثر تسلقه بناية سكنية لإنقاذ طفل كان متدليا من شرفة في الطابق الرابع، الأحد مهام وظيفته الجديدة في صفوف قوات إطفاء العاصمة الفرنسية.

وبعد شهر على العملية البطولية، أصبح غاساما واحدا من 24 فردا جديدا ينضمون إلى مطافئ باريس.

24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux 👩‍🚒👏 Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ➡️https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) June 28, 2018

وكان المهاجر قد تسلق في 26 أيار/مايو واجهة مبنى في العاصمة الفرنسية لينقذ الطفل الذي كان على وشك السقوط من شرفة الشقة. ولقي اندفاعه لمساعدة الطفل من دون تردد إعجاب واحترام الملايين حول العالم ولقبه الكثيرون بـ"سبايدر مان" أو الرجل العنكبوت.

بالفيديو.. تسلق عمارة لإنقاذ طفل فمنحته فرنسا الجنسية

وأصبح غاساما حديث الشارع الفرنسي وقتئذ، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وشكره على ما قام به، وأمر بمنحه الجنسية الفرنسية وتوظيفه في جهاز الإطفاء الفرنسي.