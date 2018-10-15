صديق لخاشقجي: إذا كان قد قتل فلهذا السبب

قال عبد العظيم حسن الدفراوي، وهو أحد أصدقاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، إن الإخير قد يكون تعرض للقتل لأنه "يعلم الكثير عن العائلة المالكة".

وأوضح الدفراوي الباحث في الشؤون السياسية لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن خاشقجي عرف الكثير عن "الفساد والسياسة والنزاعات الداخلية وارتباطات بالتطرف داخل العائلة المالكة".

وأضاف أن نشاط خاشقجي الصحافي لم يمثل تهديدا كبيرا للحكومة السعودية، إنما قد تكون صلته بجهاز الاستخبارات في بلاده قد وفرت له الكثير من المعلومات.

وتابع الدفراوي قوله: "إذا قتل [خاشقجي] سأكون متفاجئا إذا كان نشاطه الصحافي هو السبب.. إن السعوديين يمتلكون نصف المؤسسات الإعلامية العربية العالمية، ربما كان الصحافي والناشط خاشقجي غير مريح بالنسبة لهم، لكنه ليس تهديدا حقيقيا".

وأشار الدفراوي إلى أن خاشقجي كان لديه "بعض التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، وكان يراهم نموذجا للإسلاميين أكثر اعتدالا ووسطية".

وكان الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي قد اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما ترجح الشرطة التركية مقتله.

ونفت المملكة العربية السعودية صحة التقارير عن اختفائه أو مقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.