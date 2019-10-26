"سبت الساحات".. دعوات لاستمرار التظاهر في لبنان رغم اعتداءات مناصري حزب الله

أطلق ناشطون في لبنان دعوات إلى الخروج في تظاهرات كبيرة السبت في عاشر أيام الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وخرجت دعوات من صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدود اللبنانيين إلى التظاهر في مختلف الميادين والساحات، وأطلقوا هاشتاغ (سبت الساحات):

وتجتاح لبنان منذ أكثر من أسبوع احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة.

وأخذت الاحتجاجات منحى عنيفا الجمعة عندما اقتحمت مجموعات من الأشخاص تؤيد حزب الله مظاهرة سلمية في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة من حدوث فراغ في السلطة قد يدفع لبنان إلى حرب أهلية، واتهم المحتجون بتلقي تمويل.

ورد اللبنانيون على نصر الله بهاشتاغ "أنا ممول الثورة"، رافضين تشكيكه في عفوية الحراك في لبنان.